TRT ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi oyuncuları başrollerde oynadığı Gönül Dağı'na yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Dizide Asya karakterine hayat veren Buse Orcan merak konusu oldu. Biz de haberimizde Gönül Dağı Asya kimdir? Buse Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI ASYA KİMDİR? BUSE ORCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gönül Dağı 36. Bölüm fragmanında Taner ve Dilek’in nişanının bozulması ve iki ailenin aralarının bozulması evlilik yolunda büyük emekler çeken Taner’i zor durumda bırakıyor. Taner konuşmak için gittiği Dilek’in evinde kimseyi bulamaz. Komşuların ”onlar evi terk etti” sözü ise Taner’i adeta yıkar. Aynı zamanda Veysel ile babası arasında yaşanan olaylar da 36. Bölüme damgasını vuruyor. 36. bölümde Asya karakteri Ramazan’ın karşısına tesadüfen çıkacak ve diziye dahil olacak.

Gönül Dağı dizisinde Asya karakterine hayat verecek olan 19 yaşındaki Buse Orcan 19 Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Güzel oyuncu Best Model Of Turkey 2018 Türkiye 2. olurken 2019 yılında da derece almıştır. Buse Orcan 1,77 boyundadır.