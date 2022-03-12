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Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu? Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor?

TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinin sevilen karakterlerinden Asya'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. Bunun üzerine 'Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu?' sorusu gündem oldu. Cumartesi günleri yayımlanan Gönül Dağı 'nın Asya'sı birçok kişi tarafından severek takip ediliyor. Peki Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor? İşte cevaplar...

Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu? Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor?

Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu? Sorusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Fragmanla birlikte izleyicilerin aklında soru işaretleri kalırken sevilen karakterin dizideki geleceği de merak konusu haline geldi. Gönül Dağı dizisinin 55. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Peki Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

GÖNÜL DAĞI ASYA KİMDİR?

Gönül Dağı'nda Taner ve Dilek’in nişanının bozulması ve iki ailenin aralarının açılmasına neden olmuş ve evlilik yolunda büyük emekler çeken Taner’i zor durumda bırakmıştı. Taner konuşmak için gittiği Dilek’in evinde kimseyi bulamadı. Komşuların ”onlar evi terk etti” sözü ise Taner’i adeta yıktı. Aynı zamanda Veysel ile babası arasında yaşanan olaylar da 36. Bölüme damgasını vurdu. 36. bölümde Asya karakteri Ramazan’ın karşısına tesadüfen çıktı ve diziye dahil oldu.

Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu? Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor?

Gönül Dağı dizisinde Asya karakterine 19 yaşındaki Buse Orcan hayat veriyordu. 19  Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Güzel oyuncu Best Model Of Turkey 2018 Türkiye 2. olurken 2019 yılında da derece almıştır. Buse Orcan 1,77 boyundadır.

GÖNÜL DAĞI ASYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin son bölümlerinde Asuman ile kavuşamayacağını anlayan Ramazan, Asya ile evlenme kararı almıştı. Münir Başkan'ın izin verdiğini duysa da sözünden geri dönmeyeceğini söyleyerek Asya ile nişanlanmıştı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak 55. bölümünün fragmanına bakıldığında ikilinin düğünü olduğu görülüyor. Ancak Asuman ile Ramazan arasındaki sevginin boyutunun farkına varan Asya karakteri, daha fazla uğraşmayı anlamsız bularak aradan çekilmeye karar veriyor.

Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu? Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor?

Fragmanda yayımlanan bu durum Asya karakterinin diziden ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye 37. bölümde dahil olan Buse Orcan, projeye veda edecek.. Yani Asya karakteri artık Gönül Dağı'nda yer almayacak.

BUSE ORCAN GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Gönül Dağı dizisinde Asya karakterinin herhangi bir olumsuz ya da setle ilgili yaşanan bir olay nedeniyle ayrılmadığı, tamamen dizinin senaryosu nedeniyle çıkarıldığı öğrenildi. Asya karakteri Ramazan'ın Asuman'a karşı olan sevgisinin farkına vararak mücadele etmeyi bırakıyor ve ikilinin birlikteliğine boyun eriyor. Bu sebeple Asya karakteri de projeden çıkarılıyor.

Gönül dağı Asya kimdir? Diziden ayrılıyor mu? Buse Orcan Gönül Dağı dizisinden neden ayrılıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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