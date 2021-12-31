Gönül Dağı yeni bölümü bu hafta yılbaşına denk gelmesiyle yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu hafta 46. bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen dizi Gönül Dağı bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi ? Gönül Dağı dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?

GÖNÜL DAĞI BUGÜN NEDEN YOK 1 OCAK 2022 CUMARTESİ?

Yılbaşı dolayısıyla diziler yayına belirli bir süre ara veriyor. Bu nedenle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak...

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI, YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN OYNUYOR?

Gönül Dağı 46. yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelecekti. Ancak bu hafta ekranlarda olmayan Gönül Dağı dizisinin 8 Ocak 2022 Cumartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

1 OCAK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Muhteşem Kraliçe

09:30 Yabancı Sinema “Doğayla Mücadele” (Altyazılı)

11:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

13:15 Türk Sineması “Yeni Hayat”

15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema “Şipşak Aile” (Altyazılı)

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terk ettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?"

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan : Taner Kaya

Gülsim Ali : Dilek Akgün

Cihat Süvarioğlu : Ramazan Kaya

Semih Ertürk : Veysel Kaya

Ecem Özkaya : Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar : Sefer Arslan

Ali Düşenkalkar : Muammer Kaya

Erdal Cindoruk : Hüseyin Kaya

Şebnem Dilligil : Halime Kaya