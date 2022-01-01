Gönül Dağı bugün var mı? Neden yok? Neden oynamadı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisinin ne zaman ekranlara geleceği izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bu durum izleyenlerin dizinini akıbetini merak etmesine yol açtı. Peki Gönül Dağı bugün var mı? Neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI? NEDEN YOK? NEDEN OYNAMADI?

TRT 1'in ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 1 Ocak 2022 Cumartesi gününde (bugün) yayınlanmayacak. Bunun nedeni ise dizilerin yılbaşından sonra 1 veya 2 hafta ara vermesinden kaynaklanmaktadır. Oyuncular bu arada dinlenmekte veya tatil yapmaktadır.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gönül Dağı dizisinin ara verdikten sonra 8 Ocak 2022 Cumartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor. Söz konusu tarihte de ekranlara gelmezse 15 Ocak 2022 Cumartesi günü ekrana gelebileceğini söyleyebiliriz.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..