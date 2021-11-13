TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birçok izleyici Gönül Dağı bugün yok mu? 13 Kasım 2021 Cumartesi Gönül Dağı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1'in Cumartesi günkü yayın akışı...

GÖNÜL DAĞI BUGÜN YOK MU? 13 KASIM 2021 CUMARTESİ GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEDEN YOK?

TRT 1'in ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi bu hafta milli maç olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Gönül Dağı dizisinin yerine 2022 Dünya Kupası Türkiye-Cebelitarık maçı yer alacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı dizisi 20 Kasım 2021 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

12:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Cebelitarık" (Canlı)

22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı) (Canlı)

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.[3]

Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.