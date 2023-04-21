Gönül Dağı Cemile Kimdir? Veysel'in Eşi Olan Cemile'nin Gerçek Adı Nedir? Hangi Dizilerde Rol Aldı

Türkiye’nin en popüler dizileri arasında yer alan Gönül Dağı Dizisinin Cemile Karakterini canlandıran Nazlı Pınar Kaya hakkında detaylı bilgiler alınmak isteniyor. Bu bağlamda ünlü dizi oyuncusunun kim olduğu, nerede dünyaya geldiği ,kaç yaşında olduğu, dizi kariyerleri gibi birçok ayrıntılar merak ediliyor. Ünlü dizi oyuncusu son dönemlerin yıldızı hızlı bir şekilde parlayan oyuncu listesinde yer almıştır. Ünlü oyuncu en son Gönül Dağı Cemile karakterini canlandırmıştır.

Söz konusu karakter dizide Veysel’in eşi olarak rol almıştır. Cemile karakter yapısı bakımından son derece kıskanç ve agresiftir. Fakat buna rağmen eşi olan Veysel’i çok seviyor. Veysel’in ise kendine özgü bazı hayalleri bulunuyor. Veysel hayalinde lüks bir uçağı canlandırıyor. Böylece uçak üzerinden arkadaşlarıyla birlikte zenginliğe adım atabileceğine inanıyor. Veysel aynı zamanda hayalini eşi Cemile ve arkadaşlarıyla paylaşarak onları da bu hayaline inandırmayı başarıyor. Yani Cemile, kocasının kendisini kısa sürede zengin ederek onu da kendisiyle birlikte Bozkır bölgesinden götüreceğini hayal ediyor.

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Gönül Dağı Cemile Kimdir?

İlk olarak Gönül Dağı Cemile hakkında detaylı olarak bilgiler sunalım. Gönül Dağı adındaki dizide Cemile adındaki karakteri oynayan oyuncunun gerçek adının Nazlı Pınar Kaya olduğunu belirtebiliriz. Oyunculuk kalitesinin yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerinde toplayan ünlü dizi oyuncusu 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Oyuncu, Türkiye’nin en kaliteli üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü üzerinden yüksek dereceyle mezun olmuştur. Ünlü oyuncu aynı zamanda Kalbimdeki Deniz adındaki dizide Figen adında bir karaktere de can verdiğinin altını çizebiliriz. Nazlı Pınar Kaya vücut ağırlığı bakımından şuan 46 kg olup 1.60 boy uzunluğuna sahiptir.

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Cemile Gönül Dağı Dizisinden Neden Ayrıldı?

En çok merak edilen ayrıntılar listesinde Gönül Dağı Cemile dizisinden ünlü oyuncunun neden ayrıldığıdır. Bu yönde çeşitli haber kanalları üzerinden dizi oyuncusu tarafından açıklamalar yapılmıştır. Buna göre Nazlı Pınar Kaya tarafından yapılan bazı açıklamalar doğrultusunda Sivrihisar bölgesinden çekimleri yapılan Gönül Dağı adındaki dizinin ortam ve doğa şartlarının zorlu olması sebebiyle diziden ayrıldığını dile getirmiştir.

Gönül Dağı Cemile Başka Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Gönül Dağı Cemile birçok farklı diziler üzerinden farklı roller almıştır. Bu nedenle Gönül Dağı Cemile Türkiye’nin en genç dizi oyuncularından olmasına rağmen bu alanda genç yaşlardan itibaren kariyer yapmıştır. Ünlü oyuncu 2020 yılında Gönül Dağı adındaki dizide, 2016 yılında Kalbimdeki Deniz ve aynı yıl içerisinde ise Hayatımın Aşkı adındaki dizide rol almıştır. Nazlı Pınar Kaya şuan itibariyle 31 yaşındadır.

Gönül Dağı Dizisi Nerede Çekilmiştir?

Gönül Dağı adındaki dizi ise Eskişehir ilimizin en gözde ilçeleri arasında yer alan Sivrihisar ilçesinden çekimleri yapılmıştır. Fakat dizide görünen Gedelli Köyü ise Niğde ilimizin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Gönül Dağı yukarıda vurguladığımız üzere son derece zorlu şartlar üzerinden çekimleri yapılmıştır. Dizinin aynı zamanda 17 Ekim 2020 yılında TRT kanalı üzerinden yayımlanmıştır. Dizinin ana içeriğiyse aile, dram ve romantik türü içeriyor.