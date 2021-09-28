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Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren oyuncu Sevilay Gültekin merak ediliyor. Peki Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne? Detaylar haberimizde...

Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün başrollerinde olduğu TRT 1'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Meryem karakteriyle dikkat çeken oyuncu Sevilay Gültekin merak konusu oldu. Biz de haberimizde Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI MERYEM KİMDİR? SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren oyuncu Sevilay Gültekin 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu Dialog Anlatım İletişim – Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi’nde de eğitim aldı.

No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumuz kamera karşısına ilk defa 2018 yılında Yeni Gelin dizisiyle geçmiştir.

Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne?

DİZİLERİ

Gönül Dağı (2021) Meryem
Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru
Yeni Gelin (2018) Turist Anna

INSTAGRAM ADRESİ NE?

Bu sezon Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği, Meryem karakteriyle ekranlara çıkan güzel oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyada da oldukça aktiftir. Resmi instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncunun Instagram'da 209 gönderisi ve  5 bine yakın takipçisi bulunuyor. Sevilay Gültekin’in resmi instagram hesabı 'sevilay.gultekinn' şeklindedir.

Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne?

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