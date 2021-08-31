Gönül dağı yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon hazırlıkları başladı. 21 Haziran tarihinde ekibin sete çıkmasıyla çekimlere başlanan dizinin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği açıklandı.

GÖNÜL DAĞI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Yeni sezon hazırlıklarına devam ettiği bilgisini veren Gönül Dağı setinden 2. sezonun başlangıcıyla ilgili açıklama geldi. Yeni sezon için net bir tarihin verilmediği dizi, Eylül ayının ikinci haftası ekranlara gelmesi planlanıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI