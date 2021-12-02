Gönül Elleri Çarşısı Ve Wefa Yardım Organizasyonu İşbirliği İle çocuklar için şenlik düzenlendi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile birlikte ihtiyaç sahibi çocuklar için özel bir program düzenledi.

130 çocuk için ‘3’üncü Çocuk Şenliği’ gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın katıldı. Düzenlenen şenlikte çocuklar ve aileleri kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, müzik ve akrobat gösterileri ile unutulmaz bir gün yaşadılar. Ayrıca bağışçıların destekleri ile çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 365 GÜN 24 SAAT BİRLİKTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bir çocuk festivali düzenlenmesi ve birincisinin Tanzanya, ikincisinin Burkina Faso, üçüncünün de Tuzla’da olması bize ayrı bir gurur verdi. Göstermiş olduğunuz ilgi ve Avrupa’daki bağışçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de zaten çocuklarımız ile 365 gün 24 saat birlikte olmaya çalışıyoruz. Hem ülkemizde hem de coğrafyamızda bu emeği ortaya koyup güzel işler başaran sivil toplum kuruluşlarına, yöneticilerine, emeği geçen herkese, bağışçılara şahsım, ülkem ve Tuzla halkı adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önce Tanzanya ve Burkina Faso’da yapılan şenliklerin üçüncüsünün Tuzla’da yapıldığını belirten Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın ise, "Bugün burada çocuklarımız ile ilgileneceğiz. Onlara Avrupa’daki bağışçılarımızın hediyelerini takdim edeceğiz. ” dedi.