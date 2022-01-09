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Gönül Elleri Çarşısı’ndan Çanakkale’nin Biga ilçesindeki öğrencilere yeni yıl hediyesi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu ve Bakacak Ortaokulu öğrencilerine yeni yıl hediyesi götürdü. Öğrencilere mont, kışlık giyecek ve bot hediye edildi.

Gönül Elleri Çarşısı’ndan Çanakkale’nin Biga ilçesindeki öğrencilere yeni yıl hediyesi

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yardıma ihtiyacı olan aileler için çalışmalar yürüten Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu ve Bakacak Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere yeni yıl hediyesi götürdü.

GENÇ GÖNÜLLÜLER ÖĞRENCİLERE HEDİYE GÖTÜRDÜ

Genç Gönüllüler Komisyonu gönüllüleri, Çanakkale Biga’da bulunan 30 öğrenciyi ziyaret ettiler. Genç Gönüllüler Komisyonu gönüllüleri, yanlarında getirdikleri, kışlık giyecek, mont ve kitapları öğrencilere hediye ettiler. Ayrıca gönüllüler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın selamlarını ve başarı dileklerini de öğrencilere ilettiler.

Gönül Elleri Çarşısı’ndan Çanakkale’nin Biga ilçesindeki öğrencilere yeni yıl hediyesiGönül Elleri Çarşısı’ndan Çanakkale’nin Biga ilçesindeki öğrencilere yeni yıl hediyesiGönül Elleri Çarşısı’ndan Çanakkale’nin Biga ilçesindeki öğrencilere yeni yıl hediyesi

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