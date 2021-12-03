Gönül Elleri Çarşısı’ndan kadına şiddet için farkındalık etkinliği! Vatandaşlara rozet ve broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı

Son günlerde giderek artan kadına şiddet olayları için farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Aileyi Güçlendirme Komisyonu, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliği ile kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek için özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARA ROZET VE BROŞÜR DAĞITILDI

Tuzla’nın 17 mahallesinde ve Tuzla Marina’da stantlar kurularak tüm vatandaşlara broşür ve rozet dağıtıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da Tuzla Marina’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Fatma Yazıcı, Tuzla Marina’da bulunan vatandaşlara rozet taktı. Ayrıca Gönül Elleri Çarşısı’nın 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü de Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarına giderek, hem vatandaşlar ile sohbet edip hem de rozet ve broşür dağıttılar. Yapılan çalışmalar ile kadına şiddet konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.