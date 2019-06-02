Gönül sofralarında on binler buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönül ve kardeşlik sofraları Donatım Park'ta kuruldu. Binlerce Sakaryalı'nın birlikte oruç açarak dualar ettiği programda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm katılımcılara hayırlı bayramlar diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesinin Kent Park'ta düzenlediği iftar programına katıldı. 15 bin Sakaryalının buluştuğu iftar program Kur'an Tilaveti ile başladı. Grup Dergah ile devam eden program Sakaryalılar tarafından büyük beğeni topladı. İftar programına Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve birçok Sakaryalı katıldı.

Tüm katılımcılara hayırlı bayramlar dileyen Başkan Yüce, "11 Ay'ın Sultanı bizlere teşrif etti ve artık gitmek üzere. İlk 10 gününde rahmet günlerini yaşadık. İkinci 10 gününde mağfiret günlerini yaşadık. Şu anda ise cehennem azabından kurtulma günlerini yaşıyoruz. Bu akşam hepimizin bildiği üzere baş tacımız, ışığımız, rehberimiz Cenab-ı Mevla'mın kelamı Kur'an-ı Kerim'in indiği gece. Kadir Gecemizin hayırlı olmasını ve bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade edenlerden olmayı nasip etsin inşallah. Değerli hemşerilerim bir mümin için çeşitli bayramlar vardır. Bir bayram var ki, bir mümin için en güzel bayramdır. Günahsız geçen gün mümin için en güzel bayramdır. Her birinize bu gönül soframıza iştirak ettiğiniz için teker teker tebrik ediyor, Mevla'mın bütün bereketi üzerinizde olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İHA