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  3. Gönüllü gençler farkındalık yaratmak için sahilleri temizliyor

Gönüllü gençler farkındalık yaratmak için sahilleri temizliyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi gönüllü gençler tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek için sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Gönüllü gençler farkındalık yaratmak için sahilleri temizliyor

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri tarafından Dörttaş Sahili'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğine bisiklet topluluğu üyeleri de destek verdi.

Çevre Timi üyesi Selver Akdaş amaçlarının çevresel tehlikelere dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Dörtyol Bisiklet Topluluğu üyesi Ahmet Karapür, "Kumsalda topladığımız plastik atıklar başta olmak, çöplerin deniz kaplumbağalarına, su kuşları başta olmak üzere birçok canlı türüne doğrudan ve dolaylı zarar vermektedir. Tüm vatandaşlarımızın çevre kirliliğine karşı hassas olmaya davet ediyoruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Gönüllü gençler farkındalık yaratmak için sahilleri temizliyor

Gönüllü gençler farkındalık yaratmak için sahilleri temizliyor

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