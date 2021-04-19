Gönüllü gençler kısıtlamada evleri tek tek dolaşarak pide dağıttı

Zonguldak Türk Kızılay Şubesine bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan aileleri sevindirdi. Kızılay'ın gönüllü gençleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek Fındık suyu Mahallesi'ne gidip ücretsiz olarak bin adet pide dağıtımı yaptı. Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği pide dağıtımına vatandaşlarda Kızılay ekibine teşekkür etti. Öte yandan pide dağıtımının önümüzdeki günlerde başka maillerde de devam edeceği öğrenildi.

"ETKİNLİK DEVAM EDECEK"

Zonguldak Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, "Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız birlikte hafta sonunu fırsat bilerek bin adet pide dağıtımı yapacağız. Fındık Suyu mahallerine bu hafta gireceğiz. Önümüzde ki hafta da diğer mahallelere girerek etkinliğimiz devam edecek. Ayrıca 2 ekibimiz kan bağışı için periyodik gidiyorlar. Emral çarşının orada sergi salonunda da iftar sonra başlayıp saat 24:00'a kadar devam ediyoruz. Gerçekten kan stoklarımız bayağı azaldı. Ayrıca kadın bağışçılarımızı da bekliyoruz. Kadınlarımız çok az. Kadın bağışçılarımıza da etkinlik yapmayı planlıyoruz. Kan bağışçılarımız şunu versinler verdikleri kan check-up yapılıyor. Bütün Zonguldaklı hemşirelerimizi kan bağışı etkinliğine de davet ediyorum" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI