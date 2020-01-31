Gönüllü öğretmen kardeşler, depremzede çocukları mutlu ediyor

Elazığ'de meydana gelen deprem sonrasında Kültür Parkta kurulan çadır kentte kalan çocuklar için gönüllü olarak görev yapan 2 öğretmen kardeş, onların acısını bir nebzede olsa hafifletmeye çalışıyor.

Elazığ'da deprem nedeniyle bir çok evin hasar görmesi sonrası oluşturulan çadır kentlerde yaşam sürüyor. Ülkenin dört bir yandan maddi ve manevi destekler gelirken, bir destek çalışması da Kovancılar İsmet Paşa Ortaokulunda öğretmen olan Bünyamin Ertekin ve Diyarbakır Kayapınar Şehit Abdıuvahap Çokur Meslek Lisesinde Elektronik Öğretmeni olan ağabeyi Yusuf Ertekin'den geldi. Ağabey, kardeş saz ve cümbüş eşliğinde çocuklar için kurulan oyun otobüsünde çocukları eğlendirdiler.

"Onların yüzlerini güldürmek için görevdeyiz"

Öğretmen kardeşlerden Bünyamin Ertekin, depremi yaşadıklarını, korktuklarını ve burada depremi yaşayan, etkilenen çocuklara bir nebze olsun yüzlerini güldürmek için bugün burada olduklarını söyledi.

Ertekin, "Mesai saati dışında tatildeyiz ama öğretmenlik bizim bir kimliğimiz, bizde kimliğimiz gereği burada en iyi yaptığımız iş olan çocuklarla ilişkimizi güçlendirmek ve yüzlerini güçlendirmek için buradayız elimizden geldiğince yapıyoruz. Asıl branşım din kültürü ve ahlak bilgisi ama müzik, resim ile de çocukların her türlü yanındayız. Onların yüzlerini güldürmek için görevdeyiz, bizim mesaimiz yok her zaman ve tatilde de öğretmeniz. Burada kim olduğumuz belli olsun diye herkes akreditasyon takmış benimde aklıma bu geldi, ben öğretmenim bugünde nöbetçi öğretmenim. Öğretmenlik yapıyorum, eğleniyoruz o yüzden nöbetçi öğretmen kartımı takmak istedim anlamı bu. Onlarda söylediler, onlara da çaldırdık, müzik aletlerini berki ilk defa tanıdılar burada. Gerçekten çok mutlu olduk, çocukların yüzünün gülmesine vesile olmak bizim için mutluluk vericiydi. 4 kardeşiz, 4'ümüzde öğretmeniz abimle beraber çocukları eğlendirmek için şarkılar söyledik beraber çok mutlu hissediyorum. Onlar mutlu bizde mutluyuz, okulda da çocuklar mutlu oldukları sürece mutluyuz, burada da çocuklar mutlu bizde mutluyuz. Ben aslen Diyarbakırlıyım ama uzun yıllardır Elazığ'da yaşıyorum" dedi.

"Deprem korkularını unutturmak için çabalıyoruz"

Diyarbakır'da öğretmenlik yapan Yusuf Ertekin ise," Burada da elimizden geldiğince küçük yaştaki çocuklara en azından o deprem korkusunu ortadan kaldırmak için elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. En azında olanları bir nebzede olsa onları eğlendirip bu deprem korkularını unutturmak için çabalıyoruz. O yüzden buradayız. Kardeşimle birlikte beraber bağlama ve cümbüş çalarak onları biraz eğlendirmek istedik. Bu güzel bir şeydi. Çocukların eşlik etmesi, onlarla birlikte çocuk şarkıları söylemek, bir nebze olsa da yüzlerinde gülücükler görmek gerçekten güzeldi. Bende mutluyum tabi ki. Herkes bir şeylerin peşinde koşuyor. Kimisi çocuklara yemek dağıtıyor, battaniye dağıtıyorlar, ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bizde bir öğretmen olarak elimizden gelen ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımız en iyi şeyde öğrencileri mutlu etmek"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA