Gönüllü öğretmenler tarafından fabrika gibi dezenfektan üretimi yapıyor

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kimya alanı öğretmenleri tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartları kapsamında günlük 1 ton kapasite el dezenfektan üretimi yapılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kimya öğretmenleri tarafından günlük 1 tona kadar dezenfekte üretiliyor. Okul binasında sınıf içerisine kurulan alanda dezenfekte üretmeye başladıklarını söyleyen Kimya Teknolojisi Alan Şefi Kamer Kurtul, ürünlerinin yüzde üzerinde saf alkol kullanıldığını ve elleri hiçbir şekilde tahriş etmediğini söyledi.

Kurtul, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verdiği standartlar ölçüsünde üretimini yaptığımız dezenfekte ürünlerimizin içinde hiçbir şekilde koku ve renklendirici madde kullanmıyoruz. Halk arasında ellerinde tahriş olduklarını gösteriyor. Yaptığımız bu ürün hiçbir şekilde elde döküntü, çatlak yapmaz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamış olduğu dezenfektan ölçülerine göre bire bir olarak yapıyoruz. İçinde yüzde 70 alkol, Gliserin ve sadece oksijenli su var. Şuan günlük 1 ton üretiyoruz. Bunları 1 litrelik ve 5 litrelik toptan satışımız var" dedi.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yüksel Duranel ise, meslek lisesi olarak ülkenin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde ellerinden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Ham maddesini dışarıdan temin ederek el ve ortam dezenfektanı ürettiklerini belirten Duranel, " Günlük 500 ile bin litre arasında dezenfektan üretebiliyoruz. Bu ürünlerimiz WHO'nun yayınladığı standartlara göre üretiliyor. Hiçbir şekilde insan sağlığına zarar verici yada ellerini tahriş edici kimyasala bulunmamakta. Eğer ülkemizin içinde bulunduğu şu sıkıntılı günlerde katkıda bulanabilirsek ne mutlu bize. Kısa zamanda üretim tesisimizi faaliyete geçiriyoruz. Bunla birlikte daha çeşitli ve daha çok ürünle hizmet vereceğiz. Şuan ürettiğimiz ürünleri öncelikle resmi kurumlar olmak üzere vatandaşlara da satıyoruz. Kar amaçlı değil ve maliyeti kurtaracak şekilde 5 litrelik bidonları 200 TL'ye, 1 litrelik pompalı ürünlerimizde 45 TL'ye mal edip satıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA