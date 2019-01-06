Gönüllüler, Istranca Ormanları'nda mağaraları keşfediyor

KIRKLARELİ'nin Istranca Ormanları'nda bugüne kadar belgelenmeyen mağaralar, Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu ile Galeri Mağara Araştırma Grubu tarafından keşfediliyor. Gönüllü gruplar, mağaraların haritalarını çıkarıp, kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Gönüllülerden oluşan Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu, Istranca Ormanları'nda bulunan ve bugüne kadar tescil altına alınmayan mağaralarla ilgili çalışma başlattı. Grup üyeleri, hafta sonları köy muhtarlarının da desteğini alıp, bugüne kadar girilmeyen mağaraları belirliyor. Grubun İstanbul'dan davet ettiği Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleri de bölgeye gelerek mağaralara girip, çalışma yapıyor. Galeri Mağara Araştırma Grubu'ndan Hakan Eğilmez, Metin Albukrek, Murat Akdaytürk, Mustafa Ünal, 2 günlük çalışmayla Bulgaristan sınırı ile Istranca Ormanları'nda bulunan 4 mağarada inceleme yaptı.

'DEFİNECİLİR TAHRİP EDİYOR'

Galeri Mağara Araştırma Grubu'ndan Hakan Eğilmez, "Sınırın sıfır noktasındaki Karacadağ bölgesinde bir mağaraya girdik. Mağaranın ismi de Şükrüpaşa Mağarası olarak geçiyor. Ama hemen bir adım önü Bulgaristan toprağı, orada çalıştık. Orada da ilk defa bir mağaraya girildi. İşte 70- 80 metre uzunluğunda bir mağara. Ama orada da maalesef kaçak kazı definecilerin çalışması var. Oraya traktörle biz bir saate gittik, bir saatte döndük. Oraya nasıl ulaşılır, o da ayrı bir soru işareti. Ama bu da şunu gösteriyor, bölgede orman içerisinde özelikle Istranca Ormanları içerisinde, çok sayıda mağara olması gerekiyor. Olmaması yok anlamına gelmez. Sadece araştırılmadığı anlamına gelir. Çoğunlukla bu bölgede araştırma yapılması gerekiyor, ağırlıklı olarak" dedi.

Daha önce de ihbar üzerine yaptıkları çalışmada 6- 7 yeni mağaranın haritasını yaptıklarını anlatan Eğilmez, "Mağaraların haritasını yaptık, çalıştık, tespitini yaptık veri tabanına işledik. Bunların tescil süreçleri farklı başka özelliklere bakıyorlar, kültür varlığı olarak değerlendiriliyor. Tabi içinde yarasa olanlar var. Arkeolojik özelikleri olanlar var. Özelikle bu, Karlık Mağarası işte rüzgar türbinlerinin hemen altında, yarasalara rüzgar türbinlerinden gelen bir tehdit var. Yine arkeolojik özelikleri olan Koyun Baba Mağarası bir çalışma oldu, orada da maden ocağı genişletmesi vardı zaten, arkeolojik olarak önemli bir mağaraydı. Onun dışında Kazan Dere Mağarası, Dubnisa Mağarası var. Yani çok sayıda mağara var. Sürekli bir ihbar var ama bazıları gidilebilecek yerde, bazıları özel çabayla gidilen yerlerde. Tespitlerimiz bu şekilde devam edecek. Biz girdiğimiz mağaraların haritasını çıkarıp, kayıt altına alınması için ilgili yerlere bildiriyoruz" diye konuştu.

Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer ise, oluşturdukları çevreci grup ile Istranca Ormanları'na geziler düzenlediklerini belirterek, "Bu gezilerle köylüler ve muhtarlarla işbirliği yaparak, girilmeyen mağaralar olup olmadığını soruyoruz. Onların gösterdiği yerlerdeki mağaraları bulup, Galeri Mağara Araştırma Grubu'nu davet ederek çalışma yapıyoruz. Istranca Ormanları'nda henüz keşfedilmemiş daha çok mağara bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bunları da bulmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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DHA