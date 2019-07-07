Gönüllüler, Van Gölü için 430 kilometre yürüyecek

Vangölü Aktivistleri Derneği ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için gölün çevresindeki 430 kilometrelik yolu yürümeye başladı.

Van Gölü Havzası'na dair yaptıkları farkındalıklarıyla öne çıkan Vangölü Aktivistleri ile Van TSO üyeleri, "Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması için her gün yeni bir etkinliğe imza atıyor. Farkındalık çalışmalarına bir yenisini ekleyen gönüllüler, "Van Gölü için bir adım da sen at" sloganlı bir etkinlik başlattı.

Gönüllüler, göldeki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkında bir araya geldi. Daha sonra Edremit ilçesine doğru yürüyüşe geçen gönüllüler, 13 saatte 40 kilometre yol kat ederek Gevaş ilçesine ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının Van Gölü'nü korumak olduğunu belirtti. Van TSO işbirliğiyle yeni bir etkinliğe daha imza attıklarını ifade eden Özel, bugün 13 kilometre yol kat ederek, akşam saatlerinde Gevaş ilçesine vardıklarını söyledi.

Van Gölü'nün çevresini adım adım yürüyerek hem büyük bir farkındalığa hem de daha önce denenmemiş bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Özel, toplamda 430 kilometre yol yürüyeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA