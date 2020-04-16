"Gönüllülük" üniversitelerde seçmeli ders olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde "Sen de gönül ver!" sloganıyla ülkede bir gönüllülük kültürü oluşturmak amacıyla hayata geçirilen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi.

Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılımını arttırması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde lisans ve ön lisans öğrencileri ortak dersler altında seçebileceği "Gönüllülük Çalışmaları" adında yeni bir ders eklendi.

Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversiteler ile toplum arasındaki bağı güçlendirmenin amaçlandığı seçmeli ders, hem teorik he m de uygulamalı olarak hayata geçecek.

Dersin ilk dört hafta teori uygulamasının ardından üniversite öğrencileri bireysel ve takım olarak STK'larda gönüllülük çalışmalarına katılım sağlayabilecekler.

Dersin kapsamında ise Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük gibi konular yer alacak.

"Bu Adım Gönüllülük Bilinci İçin Çok Önemli"

Hayata geçirilen bu protokolle ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu atılan adımın önemini vurgulayarak, "YÖK ile sürdürdüğümüz güçlü işbirliğimiz kapsamında, gönüllüğün seçmeli ders olarak üniversitelerde uygulanması için çalışmalarımız vardı. Sürecin tamamlandığını ve artık gönüllüğün seçmeli ders olarak akademik takvimde yer aldığını belirtmek istiyorum. Ders içeriği teorik eğitimin yanında, saha çalışmalarını da kapsıyor. Bu nedenle gerek bireysel çalışmalarda, gerekse STK'larla, kamu kurumlarıyla, belediyelerle gerçekleştirilen takım çalışmalarında önemli bir ivme sağlanacak. Ayrıca bu adımın, gönüllülük bilincinin yerleşmesi ve toplumumuzda sistematik olarak uygulanması noktasında son derece kritik bir adım olduğu kanaatindeyiz. Gençlerimiz için, akademi dünyamız için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK ailesine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Gönüllük İçerikli Projeleri Destekliyoruz"

Gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgiler de veren Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak gönüllülük içerikli projelere destek verdiklerini de belirtti. Gençlik Merkezleri ve üniversitelerde açılan Genç Ofislerin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımızca gönüllü faaliyetlerin, gençlerin ruh dünyalarına yeni ufuklar açacağı, kişilik ve şahsiyetlerinin biçimlenmesinde etkili olacağı, sorumluluk bilinçlerini ve toplumsal sorunlara duyarlılıklarını artıracağı düşünülmektedir. Bu kapsamda gönüllülük içerikli projeler teşvik edilmekte ve maddi olarak desteklenmektedir. Gençlik Merkezleri ve üniversitelerde açılan Genç Ofislerin temel faaliyetlerinin başında gençlerin toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alması için gönüllü faaliyetlere teşvik edilmesi, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gelmektedir" şeklinde konuştu.

İlgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını da belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız ile ilgili bakanlıklar arasında protokol yapılarak, Üniversitelerimizin Eğitim Fakülteleri başta olmak üzere Spor Bilimleri ve Güzel sanatlar fakültelerinde okuyan gençlerimiz, aldıkları akademik eğitime uygun şekilde dezavantajlı okullarda etüt, çeşitli kültürel, sanatsal ve spor içerikli kurslar gerçekleştirilmiştir. Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında eğitim gören gönüllü gençlerimizin, sevgi evlerine, huzur evlerine ve hastanelere vb. yönlendirilerek yapılan çalışmalara destek olmaları sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Gönüllülük Faaliyetlerimizi El Ele Vererek Geliştireceğiz"

2019 yılını Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, gençlere bir de çağrıda bulundu. Gönüllülük faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonra her yıl bizim için gönüllülük yılı. Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir. Her bir gencimizi oluşturduğumuz Genç Gönüllüler Platformu'na (https://www.gencgonulluler.gov.tr/) katılmalarını istiyoruz. Gönüllülük faaliyetlerimizi el ele vererek geliştireceğiz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA