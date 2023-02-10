Gonzalo Abrego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Abrego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Abrego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Abrego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Abrego 7 Ocak 2000 tarihinde Maipú şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Damián Abrego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Abrego Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Gonzalo Abrego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Abrego'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Abrego Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Abrego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Abrego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Abrego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2021 yılında Godoy Cruz

Gonzalo Abrego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Abrego şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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