Gonzalo Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Aguirre 6 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Peru,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Junior Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Aguirre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Aguirre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Aguirre'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında Nueva Chicago

Gonzalo Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Aguirre şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gonzalo Aguirre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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