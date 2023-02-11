Gonzalo Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Alarcon 16 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Nahuel Alarcón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Alarcon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Alarcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Alarcon'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sarmiento (R)

6 Mart 2021 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2023 yılında CD Riestra

Gonzalo Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Alarcon şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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