Gonzalo Alassia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Alassia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Alassia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Alassia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Alassia 13 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Alassia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Alassia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Alassia'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Alassia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Alassia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Alassia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Alassia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rafaela II

1 Ocak 2022 yılında Rafaela

Gonzalo Alassia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Alassia şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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