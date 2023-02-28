Gonzalo Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Alvarez 20 Ocak 1997 tarihinde San Felipe şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Esteban Álvarez Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Alvarez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Gonzalo Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Alvarez'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında San Felipe

1 Ocak 2018 yılında San Antonio

31 Aralık 2018 yılında San Felipe

10 Kasım 2020 yılında Audax Italiano

31 Aralık 2021 yılında San Felipe

1 Ocak 2022 yılında Audax Italiano

Gonzalo Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Alvarez şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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