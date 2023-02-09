Gonzalo Alvez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Alvez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Alvez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Alvez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Alvez 23 Kasım 2003 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Alvez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Gonzalo Alvez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Alvez'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Alvez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Alvez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Alvez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Alvez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Talleres II

Gonzalo Alvez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Alvez şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gonzalo Alvez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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