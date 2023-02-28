Gonzalo Areco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Areco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Areco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Areco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Areco 20 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Nicolás Areco Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Areco Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına - tarihinde katılmıştır. Gonzalo Areco'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Areco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Areco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Areco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Areco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Areco şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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