Gonzalo Asis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Asis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Asis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Asis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Asis 28 Mart 1996 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Asis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Asis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Asis'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Asis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/asisgonzalo3/

Gonzalo Asis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Asis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Asis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Asis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Indep'te II

1 Ocak 2018 yılında Independiente

1 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

30 Haziran 2020 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında Platense

Gonzalo Asis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Asis şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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