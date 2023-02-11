Gonzalo Berterame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Berterame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Berterame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Berterame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Berterame 11 Temmuz 1996 tarihinde Villa María şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Berterame Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Berterame, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Berterame'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Berterame Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Berterame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Berterame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Berterame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında San Lorenzo II

1 Ağu 2019 yılında San Lorenzo

2 Ağu 2019 yılında GyE Mendoza

30 Haziran 2020 yılında San Lorenzo

15 Eylül 2020 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2021 yılında San Lorenzo

14 Şubat 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Gonzalo Berterame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Berterame şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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