Gonzalo Bettini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Bettini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Bettini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Bettini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Bettini 26 Eylül 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Sebastián Bettini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Bettini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Gonzalo Bettini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Bettini'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Bettini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Bettini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Bettini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Bettini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Banfield

1 Temmuz 2018 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2019 yılında Huracán

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2021 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

Gonzalo Bettini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Bettini şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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