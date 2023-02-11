Gonzalo Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Bravo 18 Mayıs 1990 tarihinde Ciudadela şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Martín Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Bravo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Bravo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 2 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Bravo'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2016 yılında Defensa

31 Aralık 2016 yılında CD Riestra

14 Ağu 2017 yılında Fujairah SC

2 Ocak 2018 yılında CD Riestra

Gonzalo Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Bravo şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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