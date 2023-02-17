Gonzalo Castellani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Castellani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Castellani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Castellani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Castellani 10 Ağu 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Pablo Castellani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Castellani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gonzalo Castellani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Castellani'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Castellani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonzalo_castellani/

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Gonzalo Castellani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Castellani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Castellani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Castellani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ferro

1 Temmuz 2010 yılında Villarreal CF B

1 Ocak 2012 yılında Villarreal

6 Temmuz 2012 yılında Godoy Cruz

4 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors

15 Temmuz 2015 yılında Lanús

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors

18 Ekim 2016 yılında Defensa

31 Aralık 2017 yılında Boca Juniors

23 Ocak 2018 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

1 Ağu 2019 yılında Atl. Tucumán

22 Ocak 2020 yılında La Calera

9 Şubat 2023 yılında Defensa

Gonzalo Castellani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Castellani şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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