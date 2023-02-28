Gonzalo Collao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Collao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Collao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Collao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Collao 9 Eylül 1997 tarihinde Coquimbo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Antonio Collao Villegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Collao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Gonzalo Collao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Collao'nin CD Palestino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Collao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Collao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Collao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Collao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. de Chile

6 Ocak 2018 yılında Cobreloa

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile

1 Ocak 2020 yılında Extremadura B

29 Temmuz 2021 yılında NK Istra

1 Ocak 2023 yılında Palestino

Gonzalo Collao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Collao şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Gonzalo Collao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U23 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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