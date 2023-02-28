Gonzalo Falcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Falcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Falcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Falcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Falcon 16 Kasım 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Adrián Falcón Vitancour şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Falcon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uruguay Soccer yapmaktadır. Gonzalo Falcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Falcon'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Falcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Falcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Falcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Falcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Juventud

19 Ocak 2018 yılında Boston River

6 Ocak 2022 yılında LDU Quito

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Gonzalo Falcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Falcon şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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