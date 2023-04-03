Gonzalo Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Flores 22 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Nahuel Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Flores Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Flores'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Tigre II

Gonzalo Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Flores şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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