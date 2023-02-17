Gonzalo Gamarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Gamarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Gamarra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Gamarra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Gamarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Gamarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Gamarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Gamarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Gamarra 2 Temmuz 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Julian Gamarra Leyton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Gamarra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Gonzalo Gamarra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Gamarra'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Gamarraboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Gamarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Gamarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Gamarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Gamarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında Senglea Ath.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2019 yılında Senglea Ath.

4 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

1 Şubat 2021 yılında Slaven Belupo

31 Ağu 2021 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2022 yılında Slaven Belupo

26 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Gonzalo Gamarra kimdir

Gonzalo Gamarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Gamarra şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gonzalo Gamarra nereli

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