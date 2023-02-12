Gonzalo Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Gimenez 4 Eylül 1995 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Emiliano Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Gimenez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Gimenez'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2018 yılında Club Flandria

6 Ağu 2020 yılında Almagro

10 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Gonzalo Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Gimenez şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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