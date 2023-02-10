Gonzalo Goni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Goni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Goni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Goni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Goni 16 Ağu 1998 tarihinde Pedro Luro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Gonzalo Goñi​ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Goni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Gonzalo Goni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Goni'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Goni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Goni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Goni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Goni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Boca Juniors II

14 Temmuz 2018 yılında Agropecuario

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors II

22 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors II

15 Ağu 2020 yılında Godoy Cruz

2 Ağu 2021 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

14 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Gonzalo Goni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Goni şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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