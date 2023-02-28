Gonzalo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Gonzalez 7 Ekim 1993 tarihinde Rocha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Federico González Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Gonzalez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 Plus yapmaktadır. Gonzalo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Gonzalez'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Danubio FC

23 Ocak 2018 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2018 yılında Apollon Smyrnis

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2019 yılında Juventud

4 Ocak 2020 yılında Albirex Niigata

10 Ocak 2022 yılında Delfín SC

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Gonzalo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Gonzalez şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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