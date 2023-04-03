Gonzalo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Gonzalez 15 Nisan 2003 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Gonzalez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Gonzalo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Gonzalez'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia II

Gonzalo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Gonzalez şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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