Gonzalo Groba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Groba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Groba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Groba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Groba 16 Şubat 1996 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Groba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Groba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Groba'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Groba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Groba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Groba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Groba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Chacarita II

3 Ocak 2019 yılında Chacarita Jrs

12 Ocak 2022 yılında CD Riestra

31 Aralık 2022 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Gonzalo Groba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Groba şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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