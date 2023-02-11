Gonzalo Jaque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Jaque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Jaque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Jaque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Jaque 5 Aralık 1996 tarihinde José C. Paz (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo José Jaque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Jaque Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Gonzalo Jaque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Jaque'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Jaque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Jaque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Jaque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Jaque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2019 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Gonzalo Jaque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Jaque şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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