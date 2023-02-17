Gonzalo Lamardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Lamardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Lamardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Lamardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Lamardo 25 Nisan 1997 tarihinde Lincoln şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Agustín Lamardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Lamardo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Lamardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Lamardo'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Lamardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Lamardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Lamardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Lamardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Boca Juniors II

21 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2019 yılında Boca Juniors II

27 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors II

2 Şubat 2022 yılında CA Alvarado

Gonzalo Lamardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Lamardo şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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