Gonzalo Maffini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Maffini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Maffini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Maffini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Maffini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Maffini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Maffini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Maffini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Maffini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Maffini 17 Ocak 1993 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Maffini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Maffini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Maffini'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Maffiniboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Maffini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Maffini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Maffini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Maffini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes RC

Gonzalo Maffini kimdir

Gonzalo Maffini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Maffini şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gonzalo Maffini nereli

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