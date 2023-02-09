Gonzalo Marinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Marinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Marinelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Marinelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Marinelli 7 Şubat 1989 tarihinde José Clemente Paz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Marinelli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Marinelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Marinelli'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Marinelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonzamarinelli/

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Gonzalo Marinelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Marinelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Marinelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Marinelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında River Plate

19 Temmuz 2013 yılında Rafaela

30 Haziran 2014 yılında River Plate

4 Temmuz 2014 yılında Huracán

19 Temmuz 2017 yılında CA Colón

1 Temmuz 2018 yılında Tigre

Gonzalo Marinelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Marinelli şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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