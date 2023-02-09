Gonzalo Maroni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Maroni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Maroni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Maroni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Maroni 18 Mart 1999 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Maroni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Gonzalo Maroni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Maroni'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Maroni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonmaroni/

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Gonzalo Maroni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Maroni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Maroni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Maroni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Instituto AC II

1 Ocak 2016 yılında Boca Juniors II

5 Ocak 2017 yılında Boca Juniors

30 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2019 yılında Sampdoria

31 Ağu 2020 yılında Boca Juniors

20 Temmuz 2021 yılında Atlas

30 Haziran 2022 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors

Gonzalo Maroni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Maroni şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Gonzalo Maroni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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