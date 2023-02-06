Gonzalo Mastriani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Mastriani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Mastriani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Mastriani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Mastriani 28 Nisan 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Mathías Mastriani Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Mastriani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Gonzalo Mastriani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Mastriani'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Mastriani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Mastriani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Mastriani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Mastriani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CA Cerro

1 Ağu 2013 yılında Parma

2 Ağu 2013 yılında Crotone

31 Aralık 2013 yılında Parma

15 Ocak 2014 yılında ND Gorica

30 Haziran 2014 yılında Parma

26 Ağu 2014 yılında Olhanense

30 Haziran 2015 yılında Parma

6 Ağu 2015 yılında Rentistas

10 Temmuz 2016 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2016 yılında Rentistas

1 Ocak 2017 yılında Oaxaca

31 Ocak 2017 yılında Sud America

8 Ocak 2018 yılında Boston River

22 Ocak 2019 yılında Guayaquil City

21 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

10 Ağu 2022 yılında América-MG

Gonzalo Mastriani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Mastriani şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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