Gonzalo Melero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Melero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Melero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Melero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Melero 2 Ocak 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Melero Manzanares şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Melero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Gonzalo Melero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Melero'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Melero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gmelero8/

Gonzalo Melero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Melero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gonzalo Melero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Melero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

30 Ocak 2015 yılında Ponferradina

27 Temmuz 2016 yılında SD Huesca

3 Temmuz 2019 yılında Levante

1 Eylül 2022 yılında UD Almería

Gonzalo Melero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Melero şuan UD Almería takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Zona Norte

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.