Gonzalo Miceli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Miceli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Miceli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Miceli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Miceli 18 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Miceli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Gonzalo Miceli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Miceli'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Miceli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Miceli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Miceli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Miceli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nueva Chicago

6 Temmuz 2021 yılında Banfield

26 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Gonzalo Miceli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Miceli şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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