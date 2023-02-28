Gonzalo Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Montes 22 Aralık 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Montes Calderini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Montes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Gonzalo Montes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Montes'nin Huachipato FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında CA Cerro

18 Ağustos 2015 yılında CA Torque

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

3 Nisan 2017 yılında Cerro Largo

17 Temmuz 2017 yılında Racing Club

15 Ocak 2018 yılında Progreso

19 Ocak 2019 yılında Danubio FC

2 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2021 yılında Danubio FC

30 Ağustos 2021 yılında Huachipato

31 Aralık 2022 yılında Danubio FC

7 Ocak 2023 yılında Huachipato

Gonzalo Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Montes şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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