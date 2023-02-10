Gonzalo Muscia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Muscia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Muscia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Muscia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Muscia 9 Ocak 2000 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Emanuel Muscia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Muscia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Muscia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Muscia'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Muscia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Muscia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Muscia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Muscia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Arsenal FC II

17 Mart 2022 yılında Sol de Mayo

31 Aralık 2022 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Gonzalo Muscia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Muscia şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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